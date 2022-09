L’actrice égyptienne Leila Elwi exprime son amour pour le Maroc (VIDEO)

Invitée d’honneur au Festival International du Film de Femmes de Salé, l’icône de la télé égyptienne, Leila Elwi, a exprimé son admiration pour le Maroc.

L’actrice de 60 ans s’est dite honorée d’être présente à cette 15e édition du FIFFS, et a mis le point sur l’importance du rôle de la femme dans le monde du divertissement filmé. Elle a par ailleurs saisi l’occasion pour partager son amour pour le Maroc, pour son peuple et pour la « Pastilla ».

Laila Elwi a indiqué au micro du site people Ralia: « Le public marocain est une source d’inspiration pour moi. Son amour et son support me font énormément plaisir. C’est un pays et un peuple que j’apprécie énormément».

A.O.