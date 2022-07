L’actrice égyptienne Ilham Shaheen sous le charme de Fès (PHOTO)

L’actrice égyptienne, Ilham Shaheen, se trouve actuellement dans la capitale spirituelle du Royaume, suite à l’hommage qui lui a été rendu à l’occasion de la clôture du Festival international du film de Fès (FIFF).

Et Ilham Shaheen a partagé une photo, mercredi 6 juillet courant, via son compte Instagram, avec ses fans et followers, où on la voit au sein de l’établissement hôtelier où elle est descendue. « L’authenticité dans cet hôtel et les arabesques de Fès nous font voyager dans l’Andalousie ancienne! », a-t-elle écrit avec enthousiasme.

De même que les photos de l’artiste égyptienne en mode « casual wear », tee-shirt rouge et jean noir, ont fait sensation. Par ailleurs, Ilham Shaheen vit sur un nuage du point de vue carrière artistique puisqu’elle a participé à un feuilleton intitulé « Bi tolo3 arroh » (ndlr, textuellement « Avec la remontée de l’âme »), dont les épisodes ont été diffusés pendant le dernier mois sacré de Ramadan.

Ceci, avec la collaboration de plusieurs comédiens égyptiens de renom,, Menna Chalabi et Salah El-Saadany, entre autres artistes..

L.A.