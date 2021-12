L’actrice égyptienne Ghada Abderrazek s’affiche en caftan marocain (PHOTOS)

Ghaza Abderrazek a défrayé la chronique en s’affichant, dimanche, en caftan marocain. La célèbre actrice égyptienne, vêtue d’un magnifique caftan, a fait un shooting dans un centre marocain de beauté, aux Emirats Arabes Unis, et a posté les photos sur son compte Instagram.

D’après les clichés, Ghada semble avoir testé les traditions marocaines réservées à la mariée dans ledit centre et le staff n’a pas hésité à la célébrer de la plus belle des manières avec des «Sla ou Slam» et des «you you». Les photos, par ailleurs, ont fait réagir plusieurs internautes qui ont loué la beauté et l’élégance de Ghada Abderrazek, connue pour son amour pour le caftan marocain.

Cette belle tenue 100% marocaine continue de traverser les frontières et s’impose de plus en plus sur le plan international. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’une star s’affiche en caftan.

N.M.