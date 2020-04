L’actrice de «Miracle in cell n°7» adresse un message aux Marocains (VIDEO)

Le film turc «Miracle in cell no.7», disponible sur Netflix, a défrayé la chronique cette semaine et connu un succès fulgurant auprès des Marocains. Le long-métrage figure d’ailleurs au top 10 des films les plus regardés au Maroc, et ce depuis plusieurs jours.

Après ce carton, la jeune actrice Nisa Sofiya Aksongur, qui a joué le rôle d’Ova, a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux pour remercier les Marocains. «Bonjour mes chers. Merci à tous mes fans du Maroc», a-t-elle lancé.

Rappelons que «Miracle in cell n°7», remake d’un film sud-coréen sorti en 2013, raconte l’histoire de Mehmet, un homme atteint de handicap mental séparé de sa fille, Ova, après avoir été injustement accusé d’un meurtre. Il passe ainsi des jours durs en prison, loin de sa fille, et est condamné à la peine de mort. Mehmet sera-t-il exécuté ?

N.M.