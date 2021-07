L’actrice Bouchra Ahrich se livre à cœur ouvert (VIDEO)

L’actrice marocaine Bouchra Ahrich a réagi à son absence des productions ramadanesques, affirmant qu’elle a participé à de nombreux projets qui n’ont pas été programmées lors du mois sacré.

Dans un entretien accordé à Le Site info, l’actrice rappelle qu’elle a participé au feuilleton « Kissariat Oufella », réalisé par Rachid El Ouali et diffusé pendant Ramadan sur 2M.

Concernant « l’intrusion » des youtubeurs et influenceurs dans le monde de l’art dramatique, Ahrich a déclaré qu’ils sont les bienvenus, car le domaine est ouvert à tous. Ceci, à condition qu’ils forgent leur talent, se forment et bénéficient de l’expérience d’artistes professionnels.

L’actrice a par ailleurs démenti les rumeurs selon lesquelles elle aurait eu recours à la chirurgie esthétique, soulignant qu’elle se sent bien dans sa peau et qu’elle n’aura jamais recours à de telles opérations. Elle signale toutefois qu’elle a dû faire quelques changements au niveau de sa dentition, pour des raisons de santé et non esthétiques.

Concernant l’animation télévisée, l’artiste a confié qu’il ne s’agit pas de sa première expérience, et qu’elle est dans le domaine depuis des années. Mais la présentation quotidienne de sa dernière émission sur médi1TV a attiré l’attention sur elle. Elle note par ailleurs qu’elle a reçu une formation en animation en parallèle avec sa formation d’actrice.

S.L.