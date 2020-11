L’actrice Badia Sanhaji agressée en pleine rue à Casablanca (PHOTO)

L’actrice Badia Sanhaji a annoncé dimanche qu’elle a été victime de vol à l’arrachée et d’agression en pleine avenue Ghandi à Casablanca.

«Message au voleur», c’est ainsi que l’artiste a choisi de raconter ce qui lui est arrivé sur sa page Instagram en s’adressant à l’individu qui l’a agressée. Sans se départir de son humour, Sanhaji demande au voleur de lui restituer ses documents.

« Rends-moi mes papiers, sinon je jure que je vais faire rire tous les Marocains, sauf toi, ta famille et tes voisins et que je le dirai au Bon Dieu. Message au voleur qui m’a volée et agressée dans une rue de l’avenue Ghandi. Même si tu m’as agressée et trainée dans la rue, que mes bras et mes jambes sont blessés et que j’ai très mal aux côtes à tel point que j’ai mal quand je respire, sans parler du choc psychologique, tout ceci n’est pas un problème», écrit-elle.

