L’acteur Mohamed Choubi met fin à sa carrière artistique

Voici une nouvelle qui fera l’effet d’une bombe auprès des nombreux admirateurs et fans de l’excellent acteur marocain, Mohamed Choubi! En effet, le comédien, écrivain et poète vient d’annoncer, mardi 22mars, qu’il a décidé de mettre fin à sa carrière artistique, à la grande surprise de son public, de ses amis et de certains de ses collègues artistes.

Via sa page officielle Facebook, Mohamed Choubi a explicité les raisons de sa décision. « Je me retire de la scène artistique, non pas pour une question de religion car celle-ci n’a aucun rapport avec l’art, mais à cause du favoritisme et du clientélisme prévalants ».

Cette publication d’un artiste si aimé, apprécié et estimé par le public marocain a suscité un grand étonnement et une polémique sur les réseaux sociaux. Ceci, sachant que Mohamed Choubi, en plus de ses activités artistiques et littéraires, a toujours répondu présent pour défendre les arts, toutes branches confondues, comme il n’hésitait pas à prendre part à de nombreux sit-in, ainsi qu’à des manifestations revendicatives partisanes et sociales.

Cependant, d’aucuns pensent que Mohamed Choubi veut mettre fin à sa carrière de comédien car il est objet d’éloignement, ces derniers temps, de la part de certains producteurs, comme il l’avait lui même auparavant annoncé. En effet, dans une précédente publication sur sa page officielle Facebook, l’artiste avait écrit: « Je ne sais pas pourquoi je suis devenu indésirable pour certains producteurs, comme j’ignore qui a intérêt à ce que je ne participe plus à une œuvre de la télévision marocaine ».

Mohamed Choubi, dont la popularité auprès du public marocain est aussi certaine que sincère et méritée, avait également ajouté: » J’aime ma patrie, d’abord, et je dis ce que je pense, cher amis! ».

L.A.