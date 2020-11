L’acteur Mohamed Choubi met en doute les propos de Saïd Naciri (PHOTO)

Dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube, le comédien Said Naciri, touché par le covid-19, a fait savoir, les larmes aux yeux, qu’il a, pendant 25 jours, lutté contre la mort. Naciri décrit les 15 derniers jours comme les plus durs de toute sa vie. Hospitalisé dans une clinique de Casablanca avec sa fille, il raconte le calvaire qu’il a vécu dans l’unité de soins intensifs, car son état était très grave.

Après cette sortie qui a ému la Toile, l’acteur Mohamed Choubi a mis en doute les propos de Saïd Naciri, mettant l’accent sur le fait que le comédien aurait fait cette vidéo pour faire la publicité de la clinique dans laquelle il recevait les soins.

«Si ces propos s’avèrent faux, il est inadmissible qu’un artiste «du peuple» fasse semblant d’avoir contracté le coronavirus pour faire la publicité d’une clinique privée avec, en plus, une vidéo sponsorisée sur ta chaîne Youtube», a écrit Choubi.

La publication de Mohamed Choubi n’a pas manqué de diviser la Toile. Si certains ont défendu Said Naciri, d’autres ont appuyé les propos de l’acteur, pointant du doigt Naciri et l’accusant d’avoir menti.

Pour rappel, l’épouse du comédien et sa fille ont également été contaminées par le virus. Enceinte, cette dernière a dû subir une césarienne pour sauver le bébé.

« J’étais entre la vie et la mort. Le virus a touché mes poumons et je ne pouvais plus respirer. J’avais plus de 10 médecins spécialistes autour de moi. Mon moral était au plus bas », a témoigné Naciri.

« Ce qui m’a le plus affligé c’est que j’étais impuissant alors que ma fille enceinte de huit mois a dû subir une césarienne pour qu’elle puisse prendre le traitement », a-t-il poursuivi.

« Heureusement, ma petite fille n’était pas porteuse du virus mais elle souffrait aussi d’une inflammation et on l’a transférée à une autre clinique », ajoute Naciri, dont l’épouse qui s’occupait d’eux a fini par flancher elle aussi.

Dans sa vidéo, l’humoriste exprime toute sa gratitude à l’équipe médicale, médecins et infirmiers, qui s’est relayée à son chevet et appelle les Marocains à faire preuve de solidarité envers les malades en ces temps durs.

H.M.