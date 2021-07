L’acteur Mohamed Choubi au cœur d’une polémique (PHOTO)

L’acteur et réalisateur marocain Mohamed Choubi a provoqué la colère de la Toile, suite à une publication sur sa page Facebook.

Choubi a réagi, vendredi, à la réponse du Maroc aux provocations du ministre algérien des Affaires étrangères. « La Kabylie est une composante essentielle du peuple algérien. Nous n’acceptons aucune scission. Tous ceux qui jouent avec ce feu finiront brûlés. Vive le peuple algérien et l’unité nationale algérienne », a écrit le réalisateur.

Cette publication a suscité la colère de plusieurs internautes. Certains ont annoncé qu’ils se « désabonnent » de sa page tandis que d’autres l’ont accusé de trahison envers la patrie. Certains internautes, de leur côté, ont estimé que Choubi n’était pas dans un « état normal » quand il a posté cette publication.

Pour rappel, l’ambassadeur Représentant permanent du Maroc à l’ONU, Omar Hilale, avait déclaré, dans une réponse à l’intervention provocatrice du nouveau ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Laamamra, durant le débat général de la réunion ministérielle du Mouvement des Non Alignés (MNA), que le ministre algérien, qui « se dresse en fervent défenseur du droit à l’autodétermination, refuse ce même droit au peuple Kabyle, l’un des peuples les plus anciens d’Afrique, qui subit la plus longue occupation étrangère ».

L’ambassadeur Hilale a ajouté que « l’autodétermination n’est pas un principe à la carte. C’est pourquoi le vaillant peuple Kabyle mérite, plus que tout autre, de jouir pleinement de son droit à l’autodétermination ».

M.F.