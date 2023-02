L’acteur marocain Rabie Kati participe à une série française (VIDEO)

Le célèbre acteur marocain, Rabie Kati, a annoncé sa nouvelle expérience artistique, consistant à participer à la série française intitulée « Cœurs noirs » qui sera diffusée sur la plateforme « primevidéo ».

Et c’est via son compte officiel Instagram que l’artiste a partagé aves ses fans et followers sa participation à ladite série où il interprétera le rôle d’un commissaire de police irakien. Rabie Kati a commenté sa publication comme suit: « Je vous présente mon rôle dans cette série où le personnage que j’interpréterai est celui de Ali Hamdani, commissaire de la police fédérale irakienne, dans la série française ‘Cœurs noirs’. Du nouveau dans ma carrière artistique à l’international ».

Et de poursuivre: « Quel bonheur que de jouer dans cette œuvre en dialecte irakien et en langue anglaise, sur la plateforme ‘primevidéo’, du talentueux réalisateur Ziad Doueiri, production de ‘mandarin_citv’! ».

Par ailleurs, il est prévu que l’acteur marocain signe sa présence dans la deuxième partie de « L’Maktoub », qui sera diffusée pendant le mois sacré de Ramadan prochain, sur la chaîne nationale 2M. De même que Rabie Kati répondra présent sur la chaîne nationale Al Aoula dans la série dramatique ramadanesque « Arrahaliyates », aux côtés des artistes Houda Sidki, Sandia Tajdin, Ouassila Sabhi, ainsi que Jawad Sayeh, Fatima Boujou, Fatima Harakat, Jamal El Abbassi et Nezha Badr, entre autres actrices et acteurs.

Ndlr: la série française « Coeurs noirs », à laquelle participera Rabie Kati, raconte l’histoire des Forces Spéciales françaises, déployées en Irak, en octobre 2016, la veille de la bataille de Mossoul. La mission de ce commando est de retrouver et d’exfiltrer la fille et le petit-fils d’un terroriste français de Daech français, n’acceptant de coopérer qu’à cette condition.

Larbi Alaoui