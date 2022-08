L’acteur marocain Mohamed Zyat est hospitalisé (VIDEO)

L’acteur Abdessamad El Ghorfi, dit « Lamkhantar », a demandé à ses fans et followers, via son compte Instagram, d’adresser leurs prières au grand artiste, Mohamed Zyat.

Celui- ci est actuellement hospitalisé à la Polyclinique de la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS), à Kénitra. Et dans sa publication, El Ghorfi a expliqué que Mohamed Zyat a dû être amputé des orteils d’un pied et demande à ses admirateurs de lui souhaiter un prompt rétablissement et une bonne convalescence.

Abdessamad El Ghorfi a aussi accompagné son post d’un enregistrement vidéo de la visite amicale et confraternelle qu’il a rendu à Mohamed Zyat, dans sa chambre à la Polyclinique CNSS, de Kénitra, ajoutant : « Mon cher professeur, que Dieu fasse qu’aucun mal ne puisse t’atteindre! ».

A rappeler que le grand artiste, Mohamed Zyat, a participé à de nombreuses œuvres, aussi bien télévisuelles que théâtrales. Il est aussi metteur en scène et membre de la Fédération des troupes théâtrales professionnelles.

L.A.