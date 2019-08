L’acteur marocain Ba Azizi remercie le roi Mohammed VI (VIDEO)

L’acteur marocain Ba Azizi a confié recevoir souvent des aides de la part du roi Mohammed VI, soulignant que le Souverain est le seul qui pense au bien-être des artistes.

Au micro de Le Site info, Ba Azizi a déploré le fait que les artistes marocains soient autant négligés. «Que dieu ait l’âme du roi Hassan II en sa sainte miséricorde et qu’il accorde la santé au roi Mohammed VI. Notre souverain prend toujours de nos nouvelles et nous accorde beaucoup d’intérêt. On ne le remerciera jamais assez», a-t-il assuré.

Et d’ajouter : «Le roi Mohammed VI donne ses ordres aux responsables pour prendre soin des artistes marocains mais ils ne font rien. Certains ont été surpris par le fait que le Souverain m’aide. Personne n’a le droit de s’en mêler. Je ne sais pas ce que je ferai sans mon roi».

Ba Azizi a donné ces déclarations lors des obsèques de l’actrice marocaine Amina Rachida, décédée lundi soir à l’âge de 83 ans des suites d’une longue maladie.

Actrice hors-pair, Amina Rachid, de son vrai nom Jamila Benomar, s’en est allée laissant derrière elle un important legs culturel ayant marqué le cœur et l’esprit de générations de Marocains. Celle qui a côtoyé les grands “maîtres” Taïb Seddiki et Mohamed Hassan El Joundi, fait partie de cette première génération ayant donné à la radio, à la télévision, au théâtre et au cinéma, la place qui leur revient dans la sphère artistique marocaine.

Mardi, ils étaient nombreux à se recueillir sur sa tombe pour lui rendre hommage. Artistes, acteurs, ministres, personnalités… de nombreux marocains ont répondu présents. Le roi Mohammed VI a également adressé un message de condoléances à sa famille.

S.L.