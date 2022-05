L’acteur marocain Abderrahim Samadi n’est plus

L’acteur marocain Abderrahim Samadi est décédé ce samedi, après un long combat contre la maladie.

La triste nouvelle a été confirmée par l’acteur Omar Lotfi sur Instagram. « C’est avec beaucoup de tristesse et de regret que nous avons appris le décès de l’artiste Abderrahim Samadi », a écrit le jeune artiste en légende d’une photo de lui en compagnie du défunt.

L’annonce du décès a été largement partagée sur la Toile et plusieurs internautes et artistes ont exprimé leur chagrin, ne manquant pas de présenter leurs condoléances et de prier pour la mémoire du défunt.

M.S.