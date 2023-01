L’acteur marocain Abdenbi El Beniwi endeuillé (PHOTO)

L’acteur marocain Abdenbi El Beniwi a perdu sa mère, le soir du jeudi 19 janvier. Cette triste nouvelle a été annoncée par l’ami et collègue de l’artiste, l’acteur Salah Bensalah, qui n’a pas manqué de lui présenter ses sincères condoléances et de lui exprimer son soutien, via un post sur son compte officiel Instagram.

Dans sa publication, Salah Bensalah a écrit à El Beniwi: « Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons! Que Dieu ait la défunte mère de mon ami, l’artiste Abdenbi El Beniwi, en Sa sainte miséricorde! ».

Et d’ajouter que la défunte est décédée après une longue et pénible lutte contre la maladie et qu’il prie Dieu d’accorder la patience et la force face à cette triste et douloureuse épreuve aux membres de sa famille, et qu’Il ait toutes les mères en Sa sainte miséricorde.

Par ailleurs, s’agissant de la scène artistique, El Beniwi est actuellement l’interprète principal d’une nouvelle série de la chaîne nationale Al Aoula, intitulée « Joudia », aux côtés de Hamid Zoughi, Ibtissam Laaroussi, Najat El Wafi, ainsi que Hasna Tamtaoui, Jawad Sayeh et d’autres artistes marocains.

