L’acteur marocain Abdellatif Hilal n’est plus (PHOTO)

L’acteur marocain Abdellatif Hilal est décédé ce mardi, à l’âge de 82 ans, après un long combat contre la maladie.

L’annonce a été faite par la direction régionale de la culture de Casablanca-Settat. «La Direction annonce avec tristesse le décès de l’artiste Abdellatif Hilal. Le Maroc perd une figure emblématique du théâtre et du cinéma marocain. En cette douloureuse circonstance, la Direction présente ses sincères condoléances à la famille, proches et amis du défunt. Que Dieu ait son âme en sa sainte miséricorde et accorde courage et patience à ses proches. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons», peut-on lire sur sa page officielle.

L’annonce du décès a été largement partagée sur la Toile et plusieurs internautes ont exprimé leur chagrin, ne manquant pas de présenter leurs condoléances et de prier pour la mémoire du défunt.

H.M.