L’acteur Hassan Mikiyat porte plainte contre Al Aoula

L’artiste marocain, Hassan Mikiyat, a décidé d’avoir recours à la justice à l’encontre de la chaîne nationale Al Aoula, à cause du sarcasme dont il a été victime de la part d’un participant à l’émission humoristique « StandUp ».

En effet, des médias ont rapporté que Mikiyat s’est adressé à la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA), à propos de cette affaire qu’il considère comme une humiliation à sa personne et à son parcours artistique, jalonné de succès et d’aptitudes.

Les mêmes sources ont précisé que la fille de l’artiste a subi une dépression a cause de cette vague de sarcasme perpétrée contre son père. Laquelle vague a eu ses effets dévatateurs sur elle, auprès de ses camarades de classe, et a contribué à sa déprime au moment où elle devait passer les examens du deuxime trimestre scolaire.

Et de nombreuses célébrités marocaines ont tenu à exprimer leur soutien inconditionnel à Hassan Mikiyat pour ce quolibet déplacé dont il a été l’objet « lors d’une émission TV de prospection de talents humoristiques ». Et parmi ces célébrités, l’acteur marocain, Mohamed Choubi, a exprimé sa grande colère et son indignation, via sa page officielle Facebook, sur le fait que le nom de Hassan Mikiyat ait été cité dans une émission TV. Et ce, selon Choubi, « dans le but d’écorner la réputation » de cet artiste.

Larbi Alaoui