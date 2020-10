L’acteur Aziz Saadallah tire sa révérence (PHOTO)

L’acteur marocain Aziz Saadallah est décédé ce mardi à l’âge de 70 après un long combat contre le cancer. Dans une déclaration à Le Site info, Massoud Bouhsine, le président du syndicat des professionnels des arts dramatiques a indiqué que l’acteur, qui est décédé chez lui, s’est battu avec courage contre la maladie.

Suite à cette triste annonce, la chanteuse Latifa Raafat a écrit un message touchant sur son compte Instagram, rendant hommage à l’époux de Khadija Assad.

«Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Une triste nouvelle m’a secouée. J’ai perdu un frère et un grand ami, un grand artiste aimé par tous les Marocains. Aziz Saadallah, que Dieu ait ton âme en sa sainte miséricorde. Que Dieu nous aide à surmonter cette terrible épreuve. Je suis de tout cœur avec Khadija Assad et la petite famille», a écrit Latifa Raafat.

Plusieurs artistes se sont également empressés d’exprimer leur chagrin suite à cette disparition et de présenter leurs condoléances à la famille et aux amis du défunt.

