L’acteur Anas El Baz a perdu son père (photo)

Anas El Baz a subi une terrible perte le jour de l’Aïd Al-Fitr. En effet, l’acteur a annoncé, jeudi, le décès de son père.

Sur son compte Instagram, l’artiste a publié une photo de lui en compagnie du défunt, afin d’annoncer la triste nouvelle. « Que Dieu t’accueille en Sa sainte miséricorde mon cher papa! Tu étais le meilleur père du monde! Aujourd’hui, c’était censé être un jour de fête, mais tu n’imagines pas à quel point je suis triste sans toi », a-t-il écrit.

Et d’ajouter: « Tu étais le plus grand homme que j’ai connu, que ce soit en intégrité ou en gentillesse! Tout le monde le dit et tes actes témoignent pour toi! Je t’adore papa, que Dieu t’accorde son paradis! ». Suite à cette annonce, de nombreux artistes, amis et fans de l’acteur se sont empressés à lui présenter leurs condoléances attristées.

Pour rappel, l’acteur avait, au début de l’année, perdu sa petite fille Dina, alors âgée de trois mois.

M.F.