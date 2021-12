L’acteur Amine Ennaji de nouveau papa (PHOTO)

L’acteur marocain Amine Ennaji et son épouse Soundous ont eu un nouveau-né de sexe féminin, mercredi 1er décembre, selon la story de l’artiste via son compte Instagram. Et de nombreux amis des heureux parents n’ont pas manqué de leur adresser leurs sincères félicitations, à l’occasion de cette naissance.

Cet heureux évènement a été annoncé par l’acteur avant l’accouchement de la maman, à travers une série de photos faisant voir la grossesse de cette dernière. Arborant un beau caftan vert, lors de cette séance photos, aux côtés de son mari, dans certains clichés, la femme d’Amine Ennaji, est apparue épanouie dans plusieurs pages du réseau social Instagram. Ce qui a suscité de nombreux commentaires enthousiastes des fans et followers et de nombreuses félicitations anticipées.

Pour rappel, Amine Ennaji avait annoncé, au mois d’octobre dernier, l’avènement de cette naissance, illustré par des photos de la traditionnelle cérémonie de henné et de la « kemoussa »(ndlr, porte-bonheur accroché à la cheville de la future maman).à l’occasion du septième mois de la grossesse.

« Depuis le jour où j’ai été au courant, je ne cesse de remercier le Bon Dieu et de Le prier de me donner la force et le temps de me consacrer à vous. La force afin de pouvoir être l’époux et le papa que vous méritez et le temps en vue de vous voir vous réaliser », avait écrit l’acteur à l’adresse de l’enfant qui allait naître et à la future maman, son épouse Soundous.

