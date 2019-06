L’acteur Abdellah Ferkous endeuillé

L’acteur et comédien marocain Abdellah Ferkous a perdu samedi 1er juin son frère Ali des suites d’une crise cardiaque. Selon une source d’Al Yaoum24, le défunt, qui était boucher, était très proche d’Abdellah et l’accompagnait souvent pendant ses tournages et ses tournées.

Plusieurs artistes marocains ont d’ailleurs présenté leurs condoléances à l’acteur et publié des messages de soutien sur sa page officielle.

Toute l’équipe de Le Site info présente ses sincères condoléances à la famille d’Abdellah Ferkous. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons.

S.L.