L’acteur Abdellah Amrani a été inhumé à Marrakech

Les obsèques de l’acteur marocain Abdellah Amrani, décédé mardi soir à Marrakech, à l’âge de 78 ans des suites d’une longue maladie, ont eu lieu mercredi, à la Cité ocre.

Après les prières d’Ad-Dohr et du mort, la dépouille du défunt a été inhumée à Marrakech dans un climat de recueillement et de piété en présence de plusieurs artistes, les membres de sa famille, ses proches, ses amis et ses fans.

Icône du grand et du petit écran marocain, le natif de Marrakech (1941) est considéré parmi les artistes pionniers qui ont marqué de leur empreinte, le théâtre, le petit écran, la radio ainsi que le cinéma. Il avait rejoint très tôt la troupe du “Théâtre national” (fondée en 1952) qui regroupait une pléiade des meilleurs acteurs marocains.

Feu Abdellah Amrani est connu pour ses rôles dans de nombreux films et sitcoms à succès, dont “Les amis d’hier” (1997), “Taif Nizar” (2002), “La symphonie marocaine” (2006) et “L’orange amère” (2006).

S.L. (avec MAP)