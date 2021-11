L’acteur Abdelilah Rachid s’attire les foudres de la Toile (PHOTO)

Encore une fois, la citation du journaliste français, Léon Zitrone, vient à l’esprit à propos d’un artiste marocain. « Qu’on parle de moi en bien ou en mal, qu’importe! L’essentiel, c’est qu’on parle de moi! ». Cette fois-ci, l’artiste qui aime sûrement que l’on parle de lui en bien ou en mal, est l’acteur Abdelilah Rachid.

Celui-ci, via son compte Instagram, a publié une photo où ses followers le voient assis sur le sable, arborant des vêtements de « djeuns » et, près de lui, un skateboard. Mais ce qui a davantage étonné et provoqué critiques et dérision, c’est le serre-tête bleu tant prisé par les fillettes dont il est accoutré.

De surcroît, le commentaire subliminal et fanfaron accompagnant la photo de l’artiste. « J’attire l’attention par rapport à ta célébrité »(sic), a aussi été mal jugé ou mal compris par les internautes Dans tous les cas, et la photo et le commentaire énigmatique n’ont pas échappé aux critiques et à l’ironie d’aucuns, tandis que d’autres, des fans et followers, ont défendu les choix vestimentaires de l’acteur et ont exprimé leur désapprobation quant à la réaction négative de ses détracteurs.

A rappeler que Abdelilah Rachid doit sa notoriété d’acteur à ses rôles dans le feuilleton du mois de Ramadan « Rdat lwalida » (La bénédiction de la maman), ainsi que dans le feuilleton « Dayer El buzz « (Il fait le buzz).

Larbi Alaoui