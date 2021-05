Laboratoire national de l’Energie: lancement des travaux du nouveau siège à Casablanca (VIDEO)

Le Ministre de l’Energie, des Mines et de l’Environnement, Aziz Rabah, a présidé, le Mercredi 26 mai 2021, la cérémonie de lancement des travaux de construction du nouveau siège du Laboratoire National de l’Énergie et des Mines sis à la commune d’Ain Borja à Casablanca.

Ce projet, dont les travaux dureront 12 mois, sera réalisé sur une superficie d’environ 2500 m², avec un budget total de plus de 10 millions de dirhams. Les constructions comprendront des salles d’analyses et leurs dépendances, des salles de stockage, des bureaux administratifs, une salle de réunions, des espaces de circulation et les aménagements extérieurs. La réalisation de ce projet sera assurée, suivie et coordonnée, dans le cadre de la maitrise d’œuvre déléguée, par l’Agence Nationale des Equipements Publics.

Dans sa déclaration à la presse, le Ministre a souligné que le Département de l’Energie et des Mines accorde une grande attention au contrôle de la qualité des produits pétroliers. A cet effet, il a déclaré que les travaux de construction seront réalisés conformément aux normes et standards internationaux relatifs aux laboratoires de pétrochimie afin de garantir la sécurité au sein du laboratoire pour réaliser les analyses demandées dans de bonnes conditions professionnelles dans un environnement de travail amélioré assurant le confort du personnel du laboratoire ainsi que ses usagers. La construction du nouveau siège permettra également au Laboratoire National de l’Energie et des Mines l’obtention de l’accréditation selon la norme internationale ISO 17025. La capacité de réception sera portée à la hausse en ce qui concerne les échantillons prélevés pour analyse et contrôle à tous les stades, depuis l’importation jusqu’à leur mise à la disposition du consommateur final.

Le Ministre a indiqué que dans le cadre du renforcement du contrôle de la qualité des produits pétroliers au Maroc, le Ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environnement œuvre actuellement à la mise en place et la gestion d’un système de traçabilité et de marquage des produits pétroliers. Ce système vise à adopter des technologies avancées de contrôle de la disponibilité et la qualité des carburants permettant de contribuer à déterminer la responsabilité en cas de non-conformité de la qualité de ces produits. Il permettra également d’assurer un suivi des stocks des produits pétroliers. Le Ministre a déclaré également que le Ministère finalise actuellement les dispositions requises pour l’introduction, au Maroc, des carburants ayant des spécifications de qualité permettant la mise en œuvre des normes d’émissions des véhicules EURO 6 actuellement adoptées en Europe en matière de qualité.

La visite a été l’occasion pour le Ministre de communiquer directement avec les cadres techniques et administratifs du Laboratoire National de l’Energie et des Mines et de les encourager à déployer davantage d’efforts pour assurer un service qui réponde aux exigences de tous les utilisateurs.

