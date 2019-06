Laâyoune: un jeune de 23 ans risque gros

La police judiciaire de Laâyoune ont arrêté ce mardi un individu (23 ans), pour son implication présumée dans une affaire de fabrication et de distillation de l’eau de vie, ainsi que de possession et de trafic de boissons alcoolisées sans autorisation.

Selon un communiqué de la DGSN, les perquisitions menées dans le cadre de cette affaire ont permis de saisir 955 litres d’eau de vie, 2.475 litres de produits liquides et de fermentation utilisées dans la fabrication et la distillation de ces boissons alcoolisées, de grands conteneurs, 4 cocottes-minute, des fours et des bonbonnes de gaz, soupçonnés d’être utilisés dans la préparation de l’eau de vie.

Le mis en cause a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer tous les actes criminels qui lui sont attribués, a précisé la DGSN.

