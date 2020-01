Laâyoune: prison ferme pour un élève à cause d’une chanson

Le tribunal de première instance de Laâyoune a condamné Hamza, un élève de 17 ans, à quatre ans de prison ferme à cause d’une chanson de rap. Il a composé un morceau qu’il a intitulé «Fhamna» et l’a publié sur Youtube. Le jeune homme a finalement été arrêté et déféré devant la justice.

Dans une déclaration à Le Site info, Karima Kadli, militante associative, a fait savoir que l’élève est en 2ème année du baccalauréat et habite dans la région d’Al Marsa. «Le corps associatif a été choqué d’apprendre le verdict de la justice. Pourtant, Hamza a assuré au jugé qu’il aimait son pays et respectait ses constantes. Il lui a également dit qu’il regrettait le fait d’avoir fait cette chanson. En vain», a indiqué Kadli.

La militante a également estimé que la peine est dure pour cet adolescent qui traverse de terribles épreuves, dont le décès de son père récemment.

N.M.