Laâyoune: les dernières nouvelles des patients atteints du Covid-19

Les quatre personnes testées positifs au nouveau coronavirus (Covid-19), originaires de la ville de Boujdour et hospitalisés à l’hôpital Moulay Hassan Ben Mehdi de Laâyoune, se trouvent jusqu’à présent dans “un état stable”, a indiqué ce samedi après-midi la direction régionale de la Santé de Laâyoune-Sakia El Hamra.

“Les quatre patients au Covid-19, qui se trouvent à l’unité de prise en charge Covid-19 à l’hôpital Moulay Hassan Ben Mehdi, sont actuellement mis sous surveillance et suivi par un staff médical. Leur état est stable”, souligne un communiqué de la direction.

Dans une déclaration à l’agence MAP, le directeur régional de la Santé, Ali El Haouari a noté que l’unité dédiée à la prise en charge des patients au Covid-19 compte 60 lits, dont 16 de réanimation, bien équipés pour accueillir et traiter d’éventuels cas d’infection par cette pandémie.

De nouveaux équipements qui seront fournis par le ministère de la Santé et d’autres partenaires pourraient prochainement augmenter cette capacité litière, a-t-il fait savoir, rappelant qu’un plan régional a été mis en place en vue de la mise en oeuvre des mécanismes de suivi, de prise en charge et d’accompagnement portant notamment sur la formation d’équipes spécialisées, l’aménagement de salles d’isolement médical, et la fourniture de moyens médicaux et nécessaires pour l’intervention et le traitement d’éventuels cas.

Le directeur régional de la Santé a aussi exhorté les citoyens à adhérer pleinement aux mesures préventives et restrictives et aux règles de confinement, conformément aux exigences de l’état d’urgence sanitaire décrété sur l’ensemble du territoire national, tout en mettant en garde contre la diffusion de fausses informations sur ce sujet.

Un staff militaire vient également prêter main forte aux ressources humaines médicales de l’hôpital Moulay Hassan Ben Mehdi de Laâyoune, conformément aux Hautes instructions du roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major des Forces Armées Royales (FAR) afin que les différents services et départements, dont la médecine militaire, prennent part à la mission de lutte contre cette pandémie.

