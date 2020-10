Laâyoune: la DGSN fait tomber un trafiquant de drogue

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Laâyoune ont interpellé, vendredi matin, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, un individu âgé de 53 ans, pour son lien présumé avec un réseau criminel actif dans le trafic international de drogue et pour possession d’arme à feu.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), les opérations de recherche et de fouille réalisées dans le cadre de cette affaire ont permis de saisir 959 kilogrammes (kg) de chira, emballés et dissimulés dans 38 paquets à Boukraa, à environ 140 km de Laâyoune. Selon les informations préliminaires de l’enquête, l’individu interpelé faisait l’objet d’un mandat de recherche au niveau national pour son lien présumé avec le réseau criminel démantelé en juin dernier à Laâyoune, qui était en possession de 5 tonnes et 894 kg de chira, d’une kalachnikov et d’une munition de 66 cartouches, précise le communiqué.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer toutes les ramifications potentielles de cette activité criminelle et d’identifier l’ensemble des actes reprochés à cet individu, a fait savoir la DGSN.

S.L. (avec MAP)