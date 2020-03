Laâyoune: fermeture des commerces à 18 heures

Tous les commerces, y compris ceux des produits alimentaires, les fast-food et les boulangeries ne sont plus autorisés à ouvrir au-delà de 18H00 à Laâyoune, dans le cadre des mesures de précaution prises par l’Etat pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Le président de la commune a indiqué dans un communiqué à l’adresse de l’ensemble des commerçants et des professionnels que cette décision est entrée en vigueur à compter du dimanche 22 mars.

La commune a averti les contrevenants qu’ils s’exposeront aux mesures prévues par la loi durant cette période d’état d’urgence sanitaire. Le communiqué lance un appel à l’ensemble des citoyens, qui disposent d’une autorisation exceptionnelle de circulation, pour faire leurs provisions avant 18H00.

La commune de Laâyoune a mobilisé l’ensemble de ses moyens techniques et humains pour contribuer à l’effort national de lutte contre la propagation de l’épidémie. Ainsi, le service d’hygiène de la commune a lancé durant plusieurs jours plusieurs opérations de désinfection et de stérilisation des locaux administratifs et des moyens de transport.

Le service vétérinaire s’est impliqué de son côté dans cet effort à travers la distribution à titre gracieux de masques et de gants au profit des bouchers dans le souci d’offrir une viande de qualité aux consommateurs.

Le wali de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, avait réuni la semaine dernière l’ensemble des acteurs concernés par la lutte contre le coronavirus pour arrêter les mesures qui doivent être prises en matière de vigilance, de gestion de rassemblements, d’hygiène et de prévention, ainsi que pour faire le point sur l’état d’approvisionnement des marchés et le contrôle des prix.

S.L. (avec MAP)