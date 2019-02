Laâyoune: de dangereux criminels dans les filets de la police

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de la ville de Laâyoune ont procédé vendredi 15 février en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, à l’arrestation de deux individus à l’hôpital Moulay El-Hassan Belmehdi, pour leurs liens présumés avec un réseau criminel s’activant dans le vol qualifié, usurpation de fausse identité et détention d’arme blanche sans motif légal.

Les deux mis en cause, dont un souffrait d’une fracture, ont présenté une fausse identité pour accéder à l’hôpital et prétendu que le blessé a eu un accident de la route, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que les enquêtes et les investigations menées ont révélé que le blessé, qui faisait l’objet d’un mandat de recherche par la police judiciaire de la ville de Tan-Tan pour multiples vols avec violence et vols qualifiés, a délibérément présenté une fausse identité.

Une enquête a été ouverte sur les allégations du prévenu selon lesquelles sa fracture au niveau du bassin est due à un accident de la route, note la DGSN, ajoutant que les premiers éléments de l’enquête ont révélé que le mis en cause s’active dans le cadre d’un réseau criminel qui entravait le passage de véhicules transportant des marchandises interdites aux environs de la ville de Laâyoune.

La même source précise que l’un de ces véhicules a délibérément renversé le suspect, lui causant une grave blessure au niveau du bassin.

Le mis en cause a été placé en garde à vue sous surveillance médicale à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires, tandis que le deuxième suspect, qui a été interpellé en état d’ébriété et en possession d’un couteau, a été mis en garde à vue, à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire.

S.L. (avec MAP)