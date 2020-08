Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Laâyoune ont procédé, vendredi, sur la base d’informations précises fournies par la Direction Générale de la Surveillance du Territoire National (DST), à l’interpellation de deux individus pour leur implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de drogue et de psychotropes, et de possession d’une arme à feu.

Les deux mis en cause, âgés de 20 et 34 ans, ont été interpellés à bord d’un 4×4 dans le quartier Al Wahda à Laâyoune, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que les opérations de fouille ont permis la saisie, à bord du véhicule, d’une arme de chasse, de 92 cartouches et de 4 douilles.

Par ailleurs, les perquisitions réalisées au domicile de l’un des suspects a permis la saisie de 20 ballots de chira, dont le poids total avoisine 493 kilogrammes, ajoute la même source.

Les suspects été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par le parquet compétent en vue de déterminer les ramifications éventuelles de cette activité criminelle ainsi que les actes criminels qui sont reprochés aux mis en cause.

Cette affaire s’inscrit dans le cadre des efforts intenses consentis par les services de la DGSN, en coordination avec ceux de la DGST, pour lutter contre toutes les activités criminelles, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)