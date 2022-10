La youtubeuse Kawtar Bamo va-t-elle présenter la nouvelle émission de 2M ?

Depuis quelques heures, plusieurs rumeurs circulent selon lesquelles l’influenceuse et youtubeuse Kawtar Bamo va présenter «Star Light», le nouveau «talent show» musical de 2M, aux côtés de Hicham Mesrar.

Des sources de la 2ème chaîne ont démenti ces rumeurs au site people Ralia, indiquant que ces allégations sont totalement fausses. Toutefois, Kawtar Bamo sera bien présente aux côtés des candidats. «Elle est chargée d’accompagner les artistes et préparer des capsules qui seront diffusées sur le portail de 2M, et non pas sur la chaîne», explique-t-on.

Rappelons que la nouvelle émission « Starlight », un talent-show musical inédit et original, est produit en exclusivité́ par 2M. Ce talent-show de nouvelle génération, animé par Hicham Mesrar, est à suivre dès le 25 octobre et propose un rendez-vous hebdomadaire chaque mardi en prime time, programmé sur 9 semaines consécutives jusqu’à la grande finale du 20 décembre.

L’émission permettra à des jeunes artistes, venus de tout le Maroc, de passer littéralement « de l’ombre à la lumière » grâce au vote d’un jury de stars, représentatives des différentes générations et styles musicaux.

L’émission s’appuiera sur un jury de stars prestigieuses, complémentaires et intergénérationnelles : Latifa Raafat, Asmaa Lmnawar, Nouamane Lahlou, Douzi et Aminux.

H.M.