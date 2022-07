La youtubeuse Kawtar Bamo applaudie par les internautes

La youtubeuse et actrice marocaine Kawtar Bamohamed, plus connue sous le nom de Kawtar Bamo, a reçu l’admiration de nombreux internautes pour sa récente réalisation. Ce qui lui a permis d’occuper la troisième place dans la liste des vidéos qui ont récolté le plus de vues sur la plateforme YouTube au Maroc.

De plus, Kawtar Bamo a annoncé, il y a deux jours, avoir réussi, enfin, à acquérir pour ses parents une villa avec piscine, dans la région de Dar Bouazza, aux environs de Casablanca. Réalisant ainsi un grand rêve que ses parents caressaient depuis fort longtemps.

Les internautes n’ont pas manqué de saluer comme il se doit ce geste filial, qualifiant Kawtar Bamo de « bénie de ses parents » (mardiyat alwalidine). Ceci, car la youtubeuse n’a jamais eu cesse, depuis ses débuts, de désirer offrir une vie digne à ses parents et réaliser leurs rêves.

Des enregistrements vidéos ont été largement partagés sur les réseaux sociaux, faisant voir la youtubeuse et actrice marocaine fondre en larmes après l’acquisition de ce bien immobilier dédié à ses parents.

M.R.