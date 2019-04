La visite du Pape au Maroc vue par Paris Match

Le magazine français Paris Match consacre jeudi un long article à la récente visite officielle au Maroc du Pape François. Une visite marquée par “un dialogue inédit” entre deux autorités religieuses.

“Le Maroc a fait l’objet de toute l’attention du monde. C’est en effet la première fois que le Souverain Pontife est reçu par un chef d’Etat qui est aussi un leader spirituel, le roi Mohammed VI étant le Commandeur des croyants, la plus haute autorité spirituelle et religieuse du pays”, écrit le magazine français.

Dans cet article, la publication française relève l’importance de l’Appel conjoint du roi avec le Pape François “pour préserver la ville sainte de Jérusalem, patrimoine commun de l’humanité, surtout pour les fidèles des trois religions monothéistes, lieu de rencontre et symbole de coexistence pacifique dans lequel se cultivent le respect réciproque et le dialogue”.

Lors de ce 28e voyage apostolique retransmis en direct, « il était frappant de voir la solennité, la concentration mais également la joie et la fierté se dégageant de part et d’autre. Le roi a prononcé à Rabat un vibrant discours avec la même aisance en arabe, espagnol, anglais, français, auquel le Pape François a répondu la gorge serrée par l’émotion. Des images fortes », commente la publication, affirmant que l’ « on percevait une admiration entre ces deux personnages pour qui le dialogue interreligieux, la question des migrants et la tolérance sont des exigences qui rapprochent ».

Paris Match a mis en exergue, dans ce contexte, “la politique volontariste de SM le Roi Mohammed VI qui a fait régulariser plus de 50.000 migrants ces dernières années dont 80 % d’Africains, confirmant en cela que le Maroc est un pont entre l’Afrique subsaharienne et l’Europe”.

Et le magazine français de souligner que le roi Mohammed VI et le Pape François partagent des «desseins communs » : la promotion des valeurs de paix, de tolérance, de solidarité. « Ce qui a notamment incité le pape François à réaffirmer son soutien au pacte mondial sur les migrations des Nations unies adopté à Marrakech en décembre dernier », relève Paris-Match.

S.L. (avec MAP)