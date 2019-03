La visite du Pape au Maroc vue par les médias espagnols

La visite officielle du Pape François au Maroc donne une impulsion au dialogue interreligieux, ont souligné les médias espagnols, qui ont consacré une large couverture à cet événement de grande envergure et d’entente entre les adeptes des religions monothéistes.

Pour la télévision publique espagnole (TVE), le déplacement du Pape François au Maroc est porteur de deux messages essentiels : promouvoir le dialogue interreligieux et inciter la communauté internationale à agir avec solidarité et compassion face au phénomène migratoire.

L’agence EFE relève, pour sa part, que le roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, et Sa Sainteté le Pape François ont plaidé, samedi à Rabat, pour la tolérance et le dialogue entre l’islam et le christianisme, ajoutant que le premier jour de la visite du Souverain pontife au Maroc “a été chargé d’actes symboliques”.

Le média espagnol met l’accent, à ce sujet, sur la cérémonie d’accueil officiel de Sa Sainteté le Pape François à l’esplanade de la Mosquée Hassan à Rabat, “le lieu le plus emblématique” de la capitale du Royaume.

Reprenant des passages des discours de SM le Roi et du Pape François, l’agence EFE fait observer que les deux autorités religieuses ont été interrompues à plusieurs reprises par les applaudissements des milliers de personnes présentes lors de cette cérémonie malgré la pluie intense.

L’agence de presse espagnole souligne, en outre, l’importance de l’Appel d’Al Qods, signé par le roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, président du Comité Al Qods, et Sa Sainteté le Pape François.

“Le Pape François et SM le Roi défendent la liberté de culte à Al Qods” a titré l’agence Europa Press, qui relève la grande portée de l’Appel d’Al Qods, signé par SM le Roi et le Souverain pontife à l’occasion de cette visite.

Sous le titre “Une visite multidimensionnelle”, le journal La Razon souligne dimanche que la visite du Pape François dans le Royaume est le fruit du dialogue, du respect et de la tolérance entre les religions, rappelant que le Maroc a été le premier pays musulman visité par un Souverain pontife, à savoir le Pape Jean Paul II en 1985.

Le quotidien espagnol relève que cette visite du Pape François matérialise la rencontre entre deux autorités religieuses, qualifiant cette rencontre d’”importante” pour toutes les religions monothéistes.

Sous le titre “Rapprochement avec l’islam”, le journal El Mundo note que le Souverain pontife mobilise, lors de cette visite au Maroc, “terre d’un islam modéré”, “tout son capital symbolique pour la promotion du dialogue interreligieux”.

Lors de cette visite, deux autorités religieuses s’engagent à œuvrer ensemble en faveur de la paix, la concorde et la fraternité, relève la publication, mettant en exergue le rôle de SM le Roi Mohammed VI, en tant qu’Amir Al-Mouminine, dans le rapprochement entre les religions monothéistes.

“Pour le Pape François, le dialogue interreligieux n’est pas une simple rhétorique, mais l’un des objectifs principaux de son pontificat”, pursuit El Mundo, qualifiant d’”historique” l’Appel d’Al Qods, signé par SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, président du Comité Al Qods, et Sa Sainteté le Pape François.

Le journal ABC met l’accent sur l’appel lancé depuis Rabat par le Pape François pour l’éradication des causes qui obligent tant de personnes à quitter leur pays.

Le journal note, en outre, que SM le Roi a souligné, dans Son discours prononcé samedi sur l’esplanade de la Mosquée Hassan, le rôle des trois religions abrahamiques dans la lutte contre le radicalisme.

Sous le titre “Le Pape réclame de remédier aux causes de l’immigration”, El Pais note que le Souverain pontife a plaidé pour la recherche des moyens à même d’éradiquer les causes de ce phénomène.

S.L. (avec MAP)