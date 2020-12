La visite d’Eric Dupond-Moretti au Maroc confirmée

Le ministre français de la Justice, Eric Dupond-Moretti, est attendu ce dimanche 6 décembre au Maroc. L’information a été confirmée ce samedi par l’ambassadrice de France à Rabat, Hélène Le Gal.

« Je me réjouis d’accueillir à Rabat le Garde des sceaux, Eric Dupond-Moretti, les 6 et 7 décembre: coopération judiciaire, développement du partenariat, lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée, aide aux mineurs non accompagnés, seront au menu des entretiens du ministre », a-t-elle écrit sur Twitter.

Il s’agira de la première visite d’Eric Dupond-Moretti au Royaume en tant que ministre de la Justice, depuis sa nomination en juillet dernier.

M.S.