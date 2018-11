La visite d’Emmanuel Macron au Maroc confirmée

Et d’ajouter: “Plusieurs entreprises françaises prennent part au projet, notamment la SNCF qui assure l’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès de l’Office National des Chemins de Fer, mais aussi Egis et Systra, Alstom pour la fourniture des rames ou encore le consortium Colas Rail-Egis Rail pour les voies et caténaires”.

Reuters qui cite la présidence française, donne quelques détails de ce grand projet d’infrastructure. “Qualifiée de ‘projet phare de la relation bilatérale entre la France et le Maroc’ par l’Elysée, cette ligne longue de 200 kilomètres reliera “en 2h10 au lieu de 4h45 les deux régions les plus dynamiques de l’économie marocaine”, peut-on lire.