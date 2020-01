La visite d’Emmanuel Macron au Maroc a été reportée

Le président français Emmanuel Macron devait effectuer une visite d’Etat au Maroc les 12 et 13 février 2020. C’est ce qu’avait annoncé, en décembre dernier, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne dans le cadre de la 14ème Rencontre de Haut France-Maroc.

Selon une source de Le Site info, la visite d’Emmanuel Macron a finalement été reportée pour des raisons liées à l’agenda du président français. Et d’ajouter que cette visite devrait avoir lieu en mars prochain.

Rappelons que plusieurs médias marocains et français avaient confié que Macron se rendra à Rabat pour convaincre les responsables marocains de choisir le groupe Alstom afin de s’occuper de la 2ème tranche du TGV qui reliera Marrakech et Agadir. C’est que le “China Railway Rolling Stock Corporation” (CRRC), le géant chinois du ferroviaire qui fait désormais peur en Europe, aurait fait une proposition alléchante au Maroc, ce qui n’a pas manqué d’inquiéter les Français.

Le CRRC est né en 2014 et a réalisé, trois ans après, un chiffre d’affaires de près de 26 milliards d’euros alors que Baombardier Transport, Siemnes Mobility et Alstom étaient autour des 8 milliards. Le géant chinois a déjà placé des locomotives, des tains et des métros en Argentine, au Caire, en Turquie, aux Etats-Unis, en Angla, au Brésil, au Chili, au Costa Rica, en Nouvelle Zélande, en Jamaique, en Inde…

H.M.