La ville natale de Meryem Amjoun lui rend hommage

Rappelons que la petite fille a reçu un appel du roi Mohammed VI pour la féliciter de son exploit, au grand bonheur de sa famille qui ne s’y attendait pas. “Tu as bien représenté le Maroc. On est fier d’une héroïne comme toi. Je te souhaite beaucoup de succès dans ton avenir”, lui a dit le Souverain selon son père Lahcen Amjoun.

