La ville de Settat secouée par le meurtre d’une enseignante

Un individu de 55 ans a tué lundi 9 septembre une femme sur la voie publique, au quartier Mabrouka, à Settat.

Selon une source de Le Site info, le mis en cause a agressé physiquement la victime, qui était enseignante, et lui a asséné plusieurs coups à l’aide d’une arme blanche, la tuant sur le coup.

Le meurtre a eu lieu vers 18 heures devant le domicile de la victime suite à une violente dispute entre le coupable, boucher, et la défunte, rapporte la même source. Et d’ajouter que le quinquagénaire était le voisin de l’enseignante et faisait l’objet de plusieurs plaintes de la part de la famille de cette dernière.

Alertées, les autorités se sont rendues sur les lieux du drame. Le corps de la victime a été transféré à la morgue et le coupable a été arrêté après avoir tenté de prendre la fuite. Il a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire. L’arme du crime a également été saisie.

S.L.