La ville de Rabat s’offre de nouvelles bennes à ordures

Il a été prévu que de nouvelles sociétés déléguées à la voirie, à Rabat, aient commencé leur travail, à partir du mercredi 1er mars.

Et selon une source fiable de Le Site info, lesdites sociétés ont entrepris l’installation de bennes à ordures flambant neuf au quartier populaire de Yacoub El Mansour de la capitale administrative du Royaume.

A noter qu’il s’agit de la société « SOS » concernant le quartier précité et de la société « ARMA », pour les quartiers de l’Agdal et de Youssoufia. Et précédemment, à Yacoub El Mansour, il avait été procédé à l’installation de conteneurs à déchets souterrains, « plus esthétiques que les conteneurs classiques et protégeant l’environnement des mauvaises odeurs et des bactéries qui proviennent des ordures », avait-t-on expliqué.

Une très bonne initiative écologique; qui devrait être généralisée dans les quartiers des autres viles du Royaume, en général, et dans d’autres quartiers de Rabat.

Surtout, selon ce que Le Site info a constaté de visu, et à plusieurs reprises, au quartier Rabat-Océan, en particulier, où les bennes à ordures sont en nombre restreint, alors que celles existant sont vétustes, cassées ou mystérieusement « disparues ».

Larbi Alaoui