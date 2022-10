La ville de Guelmim secouée par un terrible meurtre

La ville de Guelmim a été le théâtre d’une affaire bien glauque cette semaine. Le cadavre d’une dame, portant des traces mutilation, a été découvert dans un terrain vague de la région. Trois individus impliqués dans cette affaire ont été arrêtés.

D’après les premiers éléments de l’enquête, la police judiciaire a pu déterminer l’identité de la défunte et remonter la piste des suspects. Il s’est avéré que la victime avait un différend d’ordre personnel avec une dame et son frère (27 et 43 ans). Ceux-ci auraient fait appel à un 3e complice afin de la tuer et mutiler son corps.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête ouverte afin de déterminer les circonstances du drame.

A.O.