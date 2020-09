La vidéo qui a causé l’arrestation de la Marocaine Mariam Hussein à Dubaï

Les autorités de Dubaï ont arrêté Mariam Hussein pour non-respect des mesures de prévention mises en place afin d’endiguer le risque de propagation du covid-19.

La jeune actrice marocaine aurait célébré son anniversaire dans un restaurant en compagnie de plusieurs personnes. La distanciation physique et le port du masque n’étaient pas respectés. Dans une déclaration aux médias locaux, un responsable de la police a fait savoir, à ce propos, que Mariam Hussein a été arrêtée quelques heures après avoir partagé des vidéos de sa fête sur son compte Snapchat.

Après avoir été entendue, elle a payé une amende de 10.000 dirhams émiratis avant d’être libérée.

Par ailleurs, Mariam Hussein s’est confiée au site «Golf News» au sujet de son arrestation. «Ce n’était pas dans mon intention de violer les mesures de prévention. Je me suis rendue à un restaurant en compagnie de ma mère, ma cousine et mon amie mais je ne comptais pas célébrer mon anniversaire. Le responsable de l’établissement m’a préparé une surprise et m’a offert un gâteau. A ce moment-là, les clients du restaurant se sont joints à nous et ont souhaité prendre des photos avec moi», a expliqué la jeune femme.

L’avocat de l’actrice, de son côté, a appuyé les dires de Mariam Hussein, assurant qu’elle a passé 3 heures au poste de police. « Après avoir regardé les vidéos des caméras de surveillance, les inspecteurs ont compris qu’aucune fête n’était organisée sur place », a-t-il souligné.

H.M.