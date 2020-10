La vidéo d’une « pyjama party » choque les Tangérois

Les Tangérois ont échangé en masse ces derniers jours par Whatsapp la vidéo d’une fête un peu particulière célébrée à Tanger. Cette vidéo, reçue par Le Site info, montre des personnes, majoritairement des femmes, célébrant une pyjama party.

Selon nos sources, les organisateurs de cette fête un peu particulière ont exigé que les invités se présentent en pyjama. Même si c’est une fête réservée aux femmes, il est fort probable que des hommes y aient assisté, a confié notre source.

Les autorités n’ont pas encore réagi à cette célébration et on ne sait pas non plus à quelle date ni où a eu lieu ce rassemblement.

S.Z.