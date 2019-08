La vidéo d’un passage en force à Bab Sebta affole la Toile

VU SUR LE WEB – On aurait dit une scène d’un film d’action “made in Hollywood”, mais cela est bel et bien arrivée mardi dernier. Un Marocco-belge résident à l’étranger, à bord de sa voiture, a refusé d’obtempérer aux ordres de la Gendarmerie royale au poste frontière de Bab Sebta et a finalement été interpellé par les autorités espagnoles. Si l’info date de la semaine dernière, une nouvelle vidéo a été partagée en masse sur les réseaux sociaux.

Selon des médias ibériques, l’individu a réussi à passer tous les points de contrôle, roulant à tombeau ouvert dans une voiture immatriculée en Belgique. Il a finalement été intercepté par les autorités espagnoles.

D’après Ceuta Actualidad, l’homme a forcé le passage à la frontière marocaine alors qu’il était armé d’un couteau. Il a été arrêté et emprisonné.

Un enregistrement vidéo, publié sur les réseaux sociaux, fait voir toute la scène digne d’un film d’action américain.

A.L.