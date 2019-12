La vidéo d’un jeune appelant à agresser les enseignants fait réagir le Web

“Kada al mouâllimou ane yakouna rassoula” (l’instituteur a failli être prophète), vers célèbre du poète tunisien, Abou el Kacem Chebbi. Mais un voyou ne l’entend pas de cette oreille et incite les élèves à prendre leurs enseignants pour des “punching-ball”!

Dans une vidéo largement commentée sur les réseaux sociaux, un triste individu incite ses camarades à agresser physiquement leurs enseignants. A visage découvert, il veut qu’on “fracasse en deux le front” de tel professeur et qu’on “ampute telle enseignant d’une oreille”!

Cet enregistrement scandaleux, qui dure plus de 30 secondes, a suscité indignation et colère sur la Toile. Réactions des internautes tout à fait normales, face à cette sordide incitation à la violence au sein des établissements scolaires, à l’encontre de celles et de ceux “qui ont failli être prophètes”!

“Chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on gagne”, avait écrit Victor Hugo. Mais cet énergumène, même s’il avait fréquenté, ou fréquente encore, l’école, hélas, fait sûrement partie des “Quatre-vingt-dix voleurs sur cent qui sont au bagne. Ne sont jamais allés à l’école une fois” (dixit encore le même poème de Hugo).

Ben Brahim