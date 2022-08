La vidéo de Saad Lamjarred avec une jeune fille enflamme la Toile

Depuis quelques heures, une vidéo prise à Paris de Saad Lamjarred en compagnie d’une jeune fille fait le tour de la Toile, ce qui a poussé ses fans à se poser des questions au sujet de son identité.

Si certains avancent qu’il s’agit de la compagne du chanteur, d’autres estiment que la fille n’est autre que le top model qui figurera dans son prochain clip.

Pour rappel, la pop-star marocaine a décidé de passer ses vacances à Beyrouth, au Liban. Le chanteur a été aperçu faisant du jet ski et diverses activités aquatiques dans l’une des plages de Beyrouth.

Sur son compte Instagram, Saad Lamjarred a partagé une vidéo de son escapade, sur fond de Michael Jackson. Celle-ci a récolté plus de 55.000 likes en moins de 24 heures, et a été commentée par des centaines de fans, mais aussi par d’autres célébrités. Parmi elles, l’actrice, danseuse et icône du divertissement égyptien, Fifi Abdou.

S.L.