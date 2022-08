La vérité sur les rumeurs concernant l’octroi d’une aide de 1700 DH aux Marocains

Le ministère de l’Economie et des Finances a tenu, ce mercredi, à apporter un démenti catégorique concernant une subvention de 1700 DH octroyée aux citoyens marocains, dans le but de limiter les effets de la crise financière actuelle.

De même que dans un communiqué, le Département de Nadia Fettah Alaoui a aussi nié avoir un quelconque rapport avec l’origine de ces rumeurs fallacieuses, dont les auteurs utilisent le nom et le logo du ministère de l’Economie et des Finances et vont même jusqu’à proposer aux citoyens un lien électronique pour s’inscrire et bénéficier, ainsi, de cette soi-disant subvention.

Il s’agit donc d’une fake news, sans nul fondement, n’émanant d’aucun des nombreux services du ministère concerné qui n’a aucun rapport avec le site ayant colporté ces rumeurs, a précisé la même source. Par conséquent , le ministère de l’Economie et des Finances a appelé les citoyens à faire preuve de prudence et de vigilance, de ne point partager avec d’autres personnes cette fausse information et de ne pas avoir recours au lien supposé être celui du ministère

Celui-ci a également rappelé que tous ses communiqués sont publiés via son portail électronique et ses pages officielles sur les réseaux sociaux. Le Département de Nadia Fettah Alaoui n’a pas manqué non plus de prévenir les auteurs de telles fakes news des répercussions négatives que cela a sur les citoyens et des mesures juridiques qu’il compte prendre à l’encontre de tous ceux qui propagent de telles allégations mensongères.

L.A.

.