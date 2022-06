La vérité sur les rumeurs annonçant le décès du chanteur Stati (PHOTO)

Abdelaziz Stati a exprimé sa colère suite à la diffusion de rumeurs selon lesquelles il serait décédé.

Sur son compte Instagram, le chanteur populaire a posté la photo de l’auteur de ces fausses allégations et a écrit : «Chers Marocains, voici l’individu qui a annoncé ma mort et inquiété les membres de ma famille. Je reçois des centaines d’appels par jour. Que dois-je faire ? Dois-je porter plainte pour qu’il soit puni ? Ses parents vont venir me voir pour me supplier afin retirer ma plainte. C’est un comportement immature. Je n’en peux plus. Conseillez-moi».

Les fans du chanteur ont réagi à cette publication, l’appelant à porter plainte afin de donner l’exemple à tous ceux qui osent diffuser de fausses informations.

H.M