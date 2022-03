La vérité sur les rumeurs annonçant le décès de l’artiste Abderraouf

Hassane Tounsi, fils de l’artiste Abderrahim Tounsi, plus connu sous le pseudonyme de Abderraouf, a donné de bonnes nouvelles sur l’état de santé de son père. « Dieu merci, Il va mieux maintenant! », a-t-il précisé.

Pour rappel, en décembre dernier, des oiseaux de mauvais augure ont osé colporter, sur les réseaux sociaux, le décès de l’artiste tant apprécié et aimé du public marocain. Et encore une fois, Hassane Tounsi dément , dimanche dernier, via sa page officielle facebook, de nouvelles rumeurs funestes concernant la disparition de Abderraouf.

De son côté, Oussama Tounsi, autre fils de l’artiste, a confirmé dans une publication sur les réseaux sociaux, illustrée par une photo de Abderraouf: « Les rumeurs concernant mon père ne sont que des allégations mensongères! ».

A.L.