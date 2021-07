La vérité sur les rumeurs annonçant le décès de l’acteur Said Bey (PHOTO)

L’acteur marocain Said Bey a fait part de sa colère contre les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux au sujet de son décès.

Dans une publication sur son compte Instagram, l’acteur a démenti ces rumeurs et fustigé leurs auteurs. « Des rumeurs publiées dans certaines pages rapportent que l’acteur Said Bey a trouvé la mort dans un accident de voiture sur la route entre Fès et Meknès ». L’acteur a conclu sur le ton de la dénonciation : « Dieu me suffit et c’est mon seul garant ».

À noter que des rumeurs annoncent souvent à tort la mort de certaines stars marocaines.

S.L.